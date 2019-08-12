Укрзалізниця планує витратити понад 3,5 млн грн на реставрацію 26 дверей Центрального залізничного вокзалу Києва.

Тендер на виконання робіт отримав ТОВ Асор Груп. Фірма запросила за свої послуги 3,57 млн грн. Раніше вона не мала жодних державних контрактів і термін її реєстрації становить вісім місяців.

Відповідно до тендерної документації підрядник повинен демонтувати, реставрувати та встановити 26 дверей залізничного вокзалу, зокрема:

12 дверей парадного входу, вхідна група №1;

6 дверей парадного входу, вхідна група №2;

8 дверей входу на платформу №1.

В середньому реставрація одних дверей обійдеться близько 138 тис. грн ($5,5 тыс.).

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За таку суму у них шпаклюватимуть тріщини, замінять пошкоджені елементи, фрезеруватимуть пошкоджені елементи полотна та вклеюватимуть деревину, замінять латунні пластини та виконають інші відновлювальні роботи за потреби.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на деякі потяги за 60 днів до дати відправлення.

Джерело: Dozorro