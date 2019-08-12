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Факты / Украина

Укрзализныця хочет вернуть поезд Киев-Берлин в 2020 году

Укрзализныця планирует в следующем году запустить поезд по маршруту Киев-Берлин.

Київ- Берлін потяг

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что со стороны пассажиров есть спрос на развитие международного сообщения.

Поэтому уже со следующего года надеется вернуть поезд Киев-Берлин.

Читайте: Укрзализныця предлагает увеличить цены на пассажирские билеты

Кроме того, Евгений Кравцов отметил, что в прошлом году Укрзализныця перевезла в страны ЕС на 83% больше пассажиров, чем в 2017 году.

Напомним, ранее Укрзализныця запустила дополнительный летний поезд Одесса – Днепр.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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