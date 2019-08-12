PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Укрзалізниця хоче повернути потяг Київ-Берлін у 2020 році

Укрзалізниця планує наступного року запустити потяг за маршрутом Київ-Берлін.

Київ- Берлін потяг

Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що з боку пасажирів є попит на розвиток міжнародного сполучення.

Тому вже з наступного року сподівається повернути потяг Київ-Берлін.

Читайте: Укрзалізниця пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки

Крім того, Євген Кравцов зазначив, що минулого року Укрзалізниця перевезла до країн ЄС на 83% більше пасажирів, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила додатковий літній потяг Одеса – Дніпро.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка