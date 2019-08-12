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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця предлагает увеличить цены на пассажирские билеты

Укрзализныця будет просить государство повысить цены на пассажирские билеты до уровня себестоимости пассажирских перевозок из-за убыточности этого направления для компании.

Укрзализныця предлагает увеличить цены на пассажирские билеты

Голова Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что УЗ намерена увеличить цены на билеты из-за убытков, которые железная дорога несет от пассажироперевозок.

– С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства — нам нужно переходить на модель договора о публичных услугах.

Это означает, что Укрзализныця должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании, — сообщил Кравцов.

Он признал, что Укрзализныця не может самостоятельно удовлетворить спрос, потому что объемы пассажирских перевозок растут каждый год. Высокий спрос не снижает убыточность компании.

Читайте: Спустя 5 лет: УЗ возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская

Уменьшать убыточность пассажирских перевозок Укрзализныця планирует путем повышения эффективности расходов.

Убытки от большинства пассажирских перевозок Укрзализныця покрывает средствами, полученными от грузовых перевозок.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.

Источник: УНИАН

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