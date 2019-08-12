Укрзализныця будет просить государство повысить цены на пассажирские билеты до уровня себестоимости пассажирских перевозок из-за убыточности этого направления для компании.

Голова Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что УЗ намерена увеличить цены на билеты из-за убытков, которые железная дорога несет от пассажироперевозок.

– С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства — нам нужно переходить на модель договора о публичных услугах.

Это означает, что Укрзализныця должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании, — сообщил Кравцов.