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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрзалізниця пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки

Укрзалізниця проситиме державу підвищити ціни на пасажирські квитки до рівня собівартості пасажирських перевезень через збитковість цього напряму для компанії.

Укрзалізниця пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що УЗ має намір збільшити ціни на квитки через збитки, які залізниця отримує від пасажироперевезень.

– З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави — нам потрібно переходити на модель договору з публічних послуг.

Це означає, що Укрзалізниця повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії, — повідомив Кравцов.

Він визнав, що Укрзалізниця не може самостійно задовольнити попит, бо обсяги пасажирських перевезень зростають щороку. Високий попит не знижує збитковість компанії.

Читайте: Через 5 років: УЗ відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь – Південнодонбаська

Зменшувати збитковість пасажирських перевезень Укрзалізниця планує шляхом підвищення ефективності витрат.

Збитки від більшості пасажирських перевезень Укрзалізниця покриває коштами, отриманими від вантажних перевезень.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на деякі потяги за 60 днів до дати відправлення.

Джерело: УНІАН

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