Укрзалізниця проситиме державу підвищити ціни на пасажирські квитки до рівня собівартості пасажирських перевезень через збитковість цього напряму для компанії.

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що УЗ має намір збільшити ціни на квитки через збитки, які залізниця отримує від пасажироперевезень.

– З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави — нам потрібно переходити на модель договору з публічних послуг.

Це означає, що Укрзалізниця повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії, — повідомив Кравцов.