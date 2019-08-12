Руководство Укрзализныци рискует с новыми попытками повысить тарифы на перевозки, поскольку объем перевозок может резко снизиться, и доходы железнодорожного перевозчика упадут.

Об этом заявил глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, комментируя слухи о росте тарифов.

По его мнению, перевозчик не сможет добиться заявленных целей, просто взвинтив цены для бизнеса. Он раскритиковал необдуманные действия руководителей Укрзализныци и отсутствие у них стратегического мышления.

– Автоматическое повышение тарифов, которое лоббирует Укрзализныця, не решит проблемы дефицита грузовых перевозок. Иначе бы это произошло уже давно, ведь тарифы на грузовые ж/д перевозки растут ежегодно. И приводят к повышению расходов бизнеса… И никак не к увеличению качества логистических услуг, о чем, в частности, свидетельствует ситуация с тотальным дефицитом тяги, – отметил он.

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– Повышение тарифов может навредить самой Укрзализныце, ведь из-за повышения стоимости объемы перевозок ж/д транспортом снижаются… те, кто руководит этим процессом, живут сегодняшним днем и не думают о перспективе. Им нужно лишь побыстрее выжимать деньги, – добавил эксперт.

К слову, Укрзализныця планирует увеличить цену на пассажирские билеты, поскольку терпит убыток.