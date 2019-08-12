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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрзалізницю викрили у небезпечному “маневрі” з підвищенням тарифів – ЗМІ

Керівництво Укрзалізниці ризикує з новими спробами підвищити тарифи на перевезення, оскільки обсяг перевезень може різко знизитися, і доходи залізничного перевізника впадуть.

Укрзалізницю викрили у небезпечному “маневрі” з підвищенням тарифів – ЗМІ

Про це заявив глава Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, коментуючи чутки про зростання тарифів.

На його думку, перевізник не зможе домогтися заявлених цілей, просто піднявши ціни для бізнесу. Він розкритикував необдумані дії керівників Укрзалізниці та відсутність у них стратегічного мислення.

– Автоматичне підвищення тарифів, яке лобіює Укрзалізниця, не вирішить проблеми дефіциту вантажних перевезень. Інакше б це сталося вже давно, адже тарифи на вантажні залізничні перевезення зростають щорічно. І призводять до підвищення витрат бізнесу…

І аж ніяк не до збільшення якості логістичних послуг, про що, зокрема, свідчить ситуація з тотальним дефіцитом тяги, – зазначив він.

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– Підвищення тарифів може нашкодити самій Укрзалізниці, адже через підвищення вартості обсяги перевезень залізничним транспортом знижуються… ті, хто керує цим процесом, живуть сьогоднішнім днем ​​і не думають про перспективу. Їм потрібно лише швидше вичавлювати гроші, – додав експерт.

До слова, Укрзалізниця планує збільшити ціну на пасажирські квитки, оскільки терпить збиток.

Джерело: Апостроф

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