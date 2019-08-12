На оккупированных территориях Донбасса зафиксировали новую военную технику РФ, которая используется для наступления.

БПЛА СММ обнаружил неподалеку от Луганска российскую инженерную машину разграждения (ИМР-3), которая может защитить экипаж в случае техногенной катастрофы и ядерного удара.

ИМР-3 создана на базе танка Т-90 и используется при наступательных действиях. Она поступила на вооружение Вооруженных сил России в 1999 году.

– Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно – гамма-излучения радиоактивно зараженной местности… Также машина имеет возможность самоокапывания. Время самоокапывания 12-30 минут, – говорится в сообщении.

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Поскольку соответствующая военная техника не состояла на вооружении ВСУ, ее наличие свидетельствует об участии военных РФ в войне на Донбассе.

В общем зафиксировано 50 типов российского вооружения и техники, которые служат доказательствами участия России в конфликте на Донбассе.

К слову, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что войну на Донбассе можно завершить с помощью переговоров.

Источник: Inform Napalm