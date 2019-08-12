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Факти / Україна

З захистом від ядерного удару: на Донбасі виявили нову техніку РФ

На окупованих територіях Донбасу зафіксували новітню військову техніку РФ, яка використовується для наступу.

ІМР-3

БПЛА СММ виявив неподалік від Луганська російську інженерну машину розгородження (ІМР-3), яка може захистити екіпаж у випадку техногенної катастрофи та ядерного удару.

ІМР-3 створена на базі танка Т-90 і використовується під час наступальних дій. Вона надійшла на озброєння Збройних сил Росії у 1999 році.

– Екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, яка 6-кратно ослаблює проникну радіацію ядерного вибуху і 120-кратно – гамма-випромінення радіоактивно зараженої місцевості… Також машина має можливість самоокопування. Час самоокопування 12-30 хвилин, – йдеться у повідомленні.

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Оскільки відповідна військова техніка не перебувала на озброєнні ЗСУ, її наявність свідчить про участь військових РФ у війні на Донбасі.

Загалом зафіксовано 50 типів російського озброєння і техніки, які слугують доказами участі Росії у конфлікті на Донбасі.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що війну на Донбасі можна завершити за допомогою переговорів.

Джерело: Inform Napalm

Фото: Dreamstime

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