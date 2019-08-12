Зарплаты руководителей компаний в Украине в 12 раз превышают доходы менеджеров среднего уровня, а в Европе – не более чем в три-четыре.

В Украине наблюдается большой разрыв между уровнем зарплат топ-менеджеров и сотрудников среднего звена.

По словам коммерческого директора консалтинговой компании Korn Ferry в Восточной Европе, Прибалтике и на Балканах Елены Меньшиковой, в европейских странах этот разрыв составляет не более чем в три-четыре раза, в Украине – в 12.

При этом украинские топы зарабатывают немного меньше европейских коллег.

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– Разница в зарплатах у отечественных и европейских первых лиц компаний не такая большая – всего 30-40 %. При том, что уровень жизни у нас намного ниже, – уточнила она.

По данным компании Korn Ferry, за последние четыре года рост зарплат в Украине коснулся больше всего именно руководителей высшего звена:

на 80 % выросли годовые оклады гендиректоров в сфере производства товаров народного потребления – с $40 тыс. до $72 тыс.;

на 62 % больше стали зарабатывать банкиры – с $51 тыс. до $82,6 тыс;

на 44 % выросли оклады гендиректоров в торговой рознице – с $37 тыс. до $53 тыс.;

на 36 % выросли оклады руководителей в сфере производства – с $44 тыс. до $60 тыс.

Если брать суммарный зарплатный фонд украинских компаний, то с 2015 года он вырос на 15 %.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский в июле 2019 года получил зарплату в 22 тыс. 540 грн.