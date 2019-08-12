Зарплати керівників компаній в Україні в 12 разів перевищують доходи менеджерів середньої ланки, а в Європі – не більш ніж втроє-вчетверо.

В Україні спостерігається великий розрив між рівнем зарплат топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.

За словами комерційного директора консалтингової компанії Korn Ferry в Східній Європі, країнах Балтії та на Балканах Олени Меньшикової, в європейських країнах цей розрив становить не більше ніж у три-чотири рази, в Україні – в 12.

При цьому українські топи заробляють трохи менше європейських колег.

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– Різниця в зарплатах у вітчизняних і європейських перших осіб компаній не така велика – всього 30-40%. При тому, що рівень життя у нас набагато нижчий, – уточнила вона.

За даними компанії Korn Ferry, за останні чотири роки зростання зарплат в Україні торкнувся найбільше саме керівників вищої ланки:

на 80% зросли річні оклади гендиректорів у сфері виробництва товарів народного споживання – з $40 тис. до $72 тис.;

на 62% більше заробляють банкіри – з $51 тис. до $82,6 тис.;

на 44% зросли оклади гендиректорів у роздрібній торгівлі – з $37 тис. до $53 тис.;

на 36% зросли оклади керівників в сфері виробництва – з $44 тис. до $60 тис.

Якщо брати сумарний зарплатний фонд українських компаній, то з 2015 року він зріс на 15%.

До речі, президент України Володимир Зеленський у липні 2019 року одержав зарплату в 22 тис. 540 грн.