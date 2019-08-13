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Факты / Украина / Политика

Узнал из СМИ: Бессмертный о своем увольнении с ТКГ

Роман Безсмертный прокомментировал свое отстранение от работы в в Трехсторонней контактной группе.

Узнал из СМИ: Бессмертный о своем увольнении с ТКГ

Роман Безсмертный, которого Владимир Зеленский уволил 13 августа, заявил, что о своем отстранении от работы в Трехсторонней контактной группе он узнал из СМИ.

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– Стиль работы Офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске, – отметил Бессмертный.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в рабочую подгруппу по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.

Фото: УНИАН

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