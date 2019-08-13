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Дізнався зі ЗМІ: Безсмертний про своє звільнення із ТКГ

Роман Безсмертний прокоментував своє відсторонення від роботи у в Тристоронньої контактній групі.

Дізнався зі ЗМІ: Безсмертний про своє звільнення із ТКГ

Роман Безсмертний, якого Володимир Зеленський звільнив 13 серпня, заявив, що про своє відсторонення від роботи в Тристоронньої контактній групі він дізнався зі ЗМІ.

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– Стиль роботи Офісу президента України: зі ЗМІ дізнався про призначення та про звільнення з ТКГ у Мінську, – зазначив Безсмертний.

В Офісі президента зазначили, що зараз йде процес формування найбільш ефективної команди для відстоювання інтересів України в рамках ТКГ у Мінську.

– Президент делегував організацію відстоювання позицій України в складному переговорному процесі Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми зараз формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках ТКГ, – зазначили у прес-службі Офісу президента.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного у робочу підгрупу з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Фото: УНІАН

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