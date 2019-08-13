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Факты / Украина / Политика

Интернет-СМИ нуждаются в регулировании и регистрации – Потураев

По мнению депутата от Слуги народа Никиты Потураева, интернет-СМИ нуждаются в регулировании и регистрации, но нужно сначала определить, что такое медиа.

Микита Потураєв

Советник команды президента Владимира Зеленского и народный депутат от Слуги народа считает, что для интернет-СМИ нужно ввести бесплатную регистрацию у нового регулятора.

Он должен быть создан на базе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Пусть этот регулятор называется Национальный совет по вопросам медиа. Он будет заниматься всеми медиа. Это должен быть единый регулятор для всего медиарынка, – говорит Никита Потураев.

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Никита Потураев также отметил, что перед тем, как регулировать деятельность интернет-медиа, нужно определить, что такое медиа, чтобы не превратиться в Роскомнадзор.

Кроме того, по его мнению, следует также изменить принципы формирования Нацсовета.

Выбирать нужно на конкурсной базе. Я считаю, что принцип квот, если мы создаем любой регулятор, должен уйти в прошлое. Должен быть конкурсный принцип назначения, а не политический. На прозрачных конкурсных условиях, с четко определенным критериям. На мой взгляд, 9 человек хватит, возможно, больше – 15, – сказал Потураев.

Ранее в партии Слуга народа предлагали принять закон, который определяет правила работы СМИ в условиях войны.

Источник: Детектор медиа 

Фото: Никита Потураев 

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