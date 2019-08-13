На думку депутата від Слуги народу Микити Потураєва, інтернет-ЗМІ потребують регулювання і реєстрації, але потрібно спочатку визначити, що таке медіа.

Радник команди президента Володимира Зеленського і народний депутат від Слуги народу вважає, що для інтернет-ЗМІ потрібно ввести безкоштовну реєстрацію в нового регулятора.

Він повинен бути створений на базі Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нехай цей регулятор називається Національна рада з питань медіа. Він займатиметься всіма медіа. Це повинен бути єдиний регулятор для всього медіаринку, – говорить Микита Потураєв.

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Микита Потураєв також зазначив, що перед тим, як регулювати діяльність інтернет-медіа, потрібно визначити, що таке медіа, щоб не перетворитися на Роскомнадзор.

Крім того, на його думку, варто також змінити принципи формування Нацради.

Обирати потрібно на конкурсній основі. Я вважаю, що принцип квот, якщо ми створюємо будь-який регулятор, повинен піти у минуле. Повинен бути конкурсний принцип призначення, а не політичний. За прозорими конкурсними умовами, з чітко визначеними критеріями. На мій погляд, 9 осіб вистачить, можливо, більше – 15, – сказав Потураєв.

Раніше у партії Слуга народу пропонували ухвалити закон, який визначає правила роботи ЗМІ в умовах війни.

Джерело: Детектор медіа

Фото: Микита Потураєв