У РНБО анонсували реформування Служби безпеки України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка зустрілися з представниками Міжнародної дорадчої групи (IAG).

Данилюк заявив, що робоча група що працює над законопроектами, які регулюватимуть процес реформування силових органів України, зокрема СБУ.

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– Під час наступного засідання експертної групи буде обговорено концепцію реформування СБУ і відповідні законодавчі напрацювання, – сказав він.

Метою реформи є підсилення ключових функцій СБУ, зокрема, контррозвідки.

Раніше Факти ICTV писали, що у бюджеті на 2020 рік планують змінити принципи фінансування сфери безпеки та оборони.