PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

РНБО обговорила реформу СБУ з міжнародними експертами

У РНБО анонсували реформування Служби безпеки України.

РНБО обговорила реформу СБУ з міжнародними експертами

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка зустрілися з представниками Міжнародної дорадчої групи (IAG).

Данилюк заявив, що робоча група що працює над законопроектами, які регулюватимуть процес реформування силових органів України, зокрема СБУ.

Читайте: Що потрібно для змін на Донбасі: Данилюк про засідання РНБО та форум у Маріуполі

– Під час наступного засідання експертної групи буде обговорено концепцію реформування СБУ і відповідні законодавчі напрацювання, – сказав він.

Метою реформи є підсилення ключових функцій СБУ, зокрема, контррозвідки.

Раніше Факти ICTV писали, що у бюджеті на 2020 рік планують змінити принципи фінансування сфери безпеки та оборони.

Джерело: РНБО

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під виглядом прекрасної незнайомки: спецслужби РФ вербували українських військових у соцмережах
Україна оголосила дипломата з РФ персоною нон грата
Що потрібно для змін на Донбасі: Данилюк про засідання РНБО та форум у Маріуполі
Зеленський призначив Кулешова начальником департаменту кібербезпеки СБУ
Помер засновник Департаменту контррозвідки СБУ Віталій Хлевицький
Скільки заробив у липні секретар РНБО Данилюк
Хотів оформити паспорт: СБУ затримала автоматника “ЛДНР”
65 тис. грн за оборудку: у Рівному затримали держреєстраторів-рейдерів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка