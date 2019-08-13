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Факты / Украина

Что нужно для изменений на Донбассе: Данилюк о заседании СНБО и форуме в Мариуполе

Изменить ситуацию на Донбассе может только комплексный подход к проблеме, а не какое-то одно решение, убежден секретарь СНБО Александр Данилюк.

Олександр Данилюк

Александр Данилюк сказал, что готовится заседание СНБО по Донбассу, но пока не смог назвать дату, потому что сначала надо продумать реализацию возможных решений.

– Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет, – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилюк также отметил, что Донбасс является ключевым приоритетом для президента Владимира Зеленского.

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В частности, по его словам, на сентябрь готовится форум в Мариуполе.

– Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов, – сказал он.

Секретарь СНБО убежден, что только информационными мероприятиями невозможно изменить ситуацию, в регион нужно привлекать инвестиции.

– Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений, – подытожил Данилюк.

Напомним, 6 августа в зоне ООС погибли четверо военных.

Фото: СНБО

Источник: ВВС Украина

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