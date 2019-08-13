Изменить ситуацию на Донбассе может только комплексный подход к проблеме, а не какое-то одно решение, убежден секретарь СНБО Александр Данилюк.

Александр Данилюк сказал, что готовится заседание СНБО по Донбассу, но пока не смог назвать дату, потому что сначала надо продумать реализацию возможных решений.

– Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет, – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилюк также отметил, что Донбасс является ключевым приоритетом для президента Владимира Зеленского.

Читайте: С защитой от ядерного удара: на Донбассе обнаружили новую технику РФ

В частности, по его словам, на сентябрь готовится форум в Мариуполе.

– Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов, – сказал он.

Секретарь СНБО убежден, что только информационными мероприятиями невозможно изменить ситуацию, в регион нужно привлекать инвестиции.

– Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений, – подытожил Данилюк.

Напомним, 6 августа в зоне ООС погибли четверо военных.

Фото: СНБО