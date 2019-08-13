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Факты / Украина

Суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

ГБР получило разрешение от суда на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко на детекторе лжи.

Суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

Государственное бюро расследований получило разрешение суда на допрос бывшего президента Петра Порошенко на полиграфе.

Однако допрос может произойти только с согласия экс-президента.

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– Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии, – рассказали в ГБР.

Напомним, американские эксперты считают, что у ГБР нет полномочий для того, чтобы быть ведущим органом в расследованиях против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Фото: poroshenkopetro

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