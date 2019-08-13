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Факти / Україна

Суд дозволив допит Порошенка на поліграфі

ДБР отримало дозвіл від суду на допит колишнього президента України Петра Порошенка на детекторі брехні.

Суд дозволив допит Порошенка на поліграфі

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл суду на допит колишнього президента Петра Порошенка на поліграфі.

Проте допит може відбутися лише за згоди екс-президента.

Читайте: Біля ДБР невідомі спробували закидати Порошенка яйцями

– Було рішення суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згоди, – розповіли у ДБР.

Нагадаємо, американські експерти вважають, що у ДБР немає повноважень для того, аби бути провідним органом у розслідуваннях проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Фото: poroshenkopetro

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