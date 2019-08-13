Нова група для переговорів з Росією щодо транзиту газу буде сформована новим Кабінетом міністрів.

За словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, нову групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу очолить міністр енергетики.

Він відповідатиме за пеерговори щодо підписання нового або продовження чинного контракту з Росією.

Олександр Данилюк також зазначив, що Україна отримує щороку близько $3 млрд платежів за послуги з транспортування.

Коли ми говоримо про транзит – це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни, – говорить Данилюк.

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Олександр Данилюк також додав, що в разі недосягнення домовленостей про транзит російського газу Україна має план Б.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна готується до припинення транзиту російського газу.