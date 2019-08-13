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Факты / Украина / Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины для иностранцев

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил получение гражданства для иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе, а также для россиян, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Володимир Зеленський

Указ президента от 13 августа №594/2019 Вопросы упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям, обнародован на сайте главы государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства РФ всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из “ЛДНР”.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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