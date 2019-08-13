Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив отримання громадянства для іноземців, які захищали Україну на Донбасі, а також для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Указ президента від 13 серпня №594/2019 Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, оприлюднено на сайті глави держави.

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Володимир Зеленський цим документом зобов’язав Кабмін забезпечити у двомісячний строк ухвалення відповідних рішень, що випливають з указу.

Уряд також має невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України.

Надання українського громадянства росіянам спрощено

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання громадянства РФ всім українцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Росії, а не лише з “ЛДНР”.