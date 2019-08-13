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Факты / Украина

Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с Трехсторонней контактной группы.

Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины в ТКГ

Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Соответствующий указ №596/2019 появился на сайте Офиса президента.

На частичное изменение статьи первой указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 Вопрос обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 года №504) уволить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в рабочую подгруппу по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.

Фото: Роман Безсмертний 

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