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Факти / Україна

Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з Тристоронньої контактної групи.

Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в ТКГ

Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відповідний указ №596/2019  з’явився на сайті Офісу президента.

На часткову зміну статті першої указу президента України від 19 червня 2019 року №414 Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі (зі зміною, внесеною указом від 9 липня 2019 року №504) звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного у робочу підгрупу з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Фото: Роман Безсмертний

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