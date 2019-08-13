Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з Тристоронньої контактної групи.

Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відповідний указ №596/2019 з’явився на сайті Офісу президента.

На часткову зміну статті першої указу президента України від 19 червня 2019 року №414 Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі (зі зміною, внесеною указом від 9 липня 2019 року №504) звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного у робочу підгрупу з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Фото: Роман Безсмертний