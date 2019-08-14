Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Его задержали во время получения взятки.

В СБУ подтвердили, что у Юрия Грымчака проводятся следственные действия и обыск. Других подробностей не уточнили.

Его жена Юлия в соцсетях написала, что сейчас проходит задержание ее мужа Юрия Грымчака Генеральной прокуратурой Украины.

В НАБУ уточнили, что их детективы совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УКУ – Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Читайте: Украина закрыла реестр коррупционеров – причина

– Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн, – говорится в заявлении Агентства.

Отмечается, что Грымчака и его помощника задержали с поличным – при получении части взятки в размере $480 тыс.

На днях директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в ближайшее время появятся “интересные” дела против чиновников.