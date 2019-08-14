Співробітники СБУ та НАБУ проводять обшуки у заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Його затримали під час отримання хабара.

В СБУ підтвердили, що у Юрія Гримчака проводяться слідчі дії та обшук.

Його дружина Юлія в соцмережах написала, що наразі проходить затримання її чоловіка Юрія Гримчака Генеральною прокуратурою України.

В НАБУ уточнили, що їхні детективи спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ – Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Читайте: Україна закрила реєстр корупціонерів – причина

– Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі $1,1 млн, – йдеться в заяві Агентства.

Наголошується, що Гримчака та його помічника затримали на гарячому – під час отримання частини хабара у розмірі $480 тис.

Справу розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.



Водночас у МінТОТ стверджують, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов’язане з виконанням ним посадових обов’язків як заступника міністра.

А інформацію про затримання нібито помічника заступника міністра називають некоректною, бо у штатному розписі немає такої посади.

Юрій Гримчак у 2016 році призначений радником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, а через рік став його заступником.

Днями директор НАБУ Артем Ситник заявив, що найближчим часом з’являться “цікаві” справи проти чиновників.