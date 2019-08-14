Суд города Копейск Челябинской области отказал украинскому политзаключенному Александру Кольченко в досрочном освобождении.

Суд РФ отказал политзаключенному Александру Кольченко в просьбе о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии.

– Хотел бы еще раз подчеркнуть, что моя мать уже достигла пенсионного возраста, не работает и не имеет возможности меня содержать. Кроме того, в силу возраста, она очень нуждается в моей моральной, физической и — что немаловажно — материальной помощи. Я молодой и работоспособный. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать, — отметил политзаключенный.

За время пребывания в тюрьме Кольченко похудел и числится на контроле у медицинских работников СИЗО.

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– Устранить это в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно. Таким образом, эта проблема может перерасти в хроническое заболевание и иметь необратимые последствия, – добавил Кольченко.

Кольченко заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

Свой отказ суд мотивировал тем, что со стороны Кольченко имеют место нарушения режима в колонии.

Российский правозащитник Николай Щур назвал отказ суда исключительно политическим решением.

Правозащитники подали апелляцию в Челябинский областной суд. Рассмотрение апелляции должно состояться в течение месяца. Но перспектив правозащитник не видит.

Напомним, украинского политзаключенного Александра Стешенко пытали сотрудники ФСБ РФ, чтобы он признался в том, чего не делал.