Суд міста Копейськ Челябінської області відмовив українському політв’язню Олександру Кольченко у достроковому звільненні.

Суд РФ відмовив політв’язню Олександру Кольченко у проханні про переведення на виправні роботи замість ув’язнення в колонії.

– Хотів би ще раз підкреслити, що моя мати вже досягла пенсійного віку, не працює і не має можливості мене утримувати. Крім того, в силу віку, вона дуже потребує моєї моральної, фізичної та — що важливо — матеріальної допомоги. Я молодий і працездатний. Я хочу і можу і продовжувати подальше навчання і працювати. Я не боюся фізичного праці. Замість того, щоб жити за рахунок платників податків, я міг би себе утримувати, — наголосив політв’язень.

За час перебування у в’язниці Кольченко схуд і числиться на контролі у медичних працівників СІЗО.

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– Усунути це в умовах колонії при відсутності додаткового білкового харчування неможливо. Таким чином, ця проблема може перерости в хронічне захворювання і мати незворотні наслідки, — додав Кольченко.

Кольченко наголосив, що його подальше перебування в ув’язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

Свою відмову суд мотивував тим, що з боку Кольченко мають місце порушення режиму в колонії.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням.

Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції має відбутися протягом місяця. Але перспектив правозахисник не бачить.

Нагадаємо, українського політв’язня Олександра Стешенка катували працівники ФСБ РФ, щоб він зізнався у тому, чого не робив.