Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание на взятке заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и его помощника.

Юрий Луценко прокомментировал задержание Юрия Грымчака, который был его давним соратником и помощником как нардепа.

– Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше $1 млн моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех, – отметил генпрокурор.

Читайте: Украина закрыла реестр коррупционеров – причина

Он уточнил – Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак является давним соратником генпрокурора Юрия Луценко. Он был его помощником как нардепа, а также заместителем по партии Народная самооборона.

Источник: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко