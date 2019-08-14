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Факти / Україна

Соромно за нього! Луценко про затримання Гримчака

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив затримання на хабарі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника.

Юрій Луценко

Юрій Луценко прокоментував затримання Юрія Гримчака, який був його давнім соратником та помічником як нардепа.

– Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад $1 млн мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ – закон один для всіх, – зазначив генпрокурор.

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Він уточнив – Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня Юрія Гримчака затримали співробітники НАБУ і СБУ під час отримання хабара в розмірі $480 тис.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак є давнім соратником генпрокурора Юрія Луценка. Він був його помічником як нардепа, а також заступником по партії Народна самооборона.

Джерело: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

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