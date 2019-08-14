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Украинцам разрешили выбирать банк для получения субсидии

Украинцы теперь могут самостоятельно выбирать банк, в котором хотят получить монетизированую субсидию.

Украинцам разрешили выбирать банк для получения субсидии

Кабинет министров Украины принял новый порядок выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Читайте: Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Отныне украинцы самостоятельно выбирают банк, через который будет осуществляться выплата субсидий.

Ранее это можно было делать только в Ощадбанк.

К слову, представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что необходимо изменить критерии определения субсидиантов.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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