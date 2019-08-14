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Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії

Українці тепер можуть самостійно обирати банк, в якому хочуть отримати монетизовані субсидії.

Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії

Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок видачі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте: Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

Відтепер українці самостійно обирають банк, через який буде здійснюватися виплата субсидій.

Раніше це можна було робити лише в Ощадбанку.

 

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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