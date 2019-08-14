Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонує проводити реконструкцію хрущовок за згодою більшості мешканців.

Проект закону Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду пропонує відновлювати хрущовки якщо не менше 75% власників житла і мешканців мікрорайону висловили свою згоду.

У чинному законі згоду на реконструкцію будівлі повинні дати 100% мешканців будинку.

– Тобто відмова навіть одного жителя, який прописаний в квартирі такого будинку, виключає можливість проведення реконструкції. Навіть якщо всі інші жителі повністю підтримують це рішення, – пояснив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

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Законопроект також пропонує розширити список можливих джерел фінансування реконструкції хрущовок, дозволити оновлювати зазначені будівлі різної поверховості та визначити алгоритм прийняття рішення про знесення дому або його реконструкції.

Проект закону має на практиці запустити процес відновлення застарілого житла в Україні.

До слова, на ремонт 26 дверей Центрального залізничного вокзалу Києва планують витратити понад 3,5 млн грн.