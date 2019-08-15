Банкиры считают, что до конца 2019 года не стоит ожидать резкой девальвации гривны.

В августе 2019 года уже не наблюдается свойственная этому времени девальвация гривны, потому можно говорить о том, что и ослабление национальной валюты будет незначительным – до 25,5-26,5 грн/долл.

Сейчас курс остановился на уровне 25-25,20 грн/долл, что является минимальной отметкой за последние три года.

– В этом году традиционное начало девальвационного тренда для гривны стоит ожидать с небольшой задержкой – с начала октября, – считает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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Если политическая стабильность Украины сохранится осенью, то курс гривны до конца 2019 года должен быть в районе 25,5-26,5 грн/долл.

По словам заместителя председателя правления Первого инвестиционного банка Владислава Кравца, изменений курса гривны не стоит ожидать до формирования нового состава правительства в сентябре.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик ожидает, что курс может упасть до отметки 27,5 грн/долл до конца 2019 года.

К слову, Фонд гарантирования вкладов приостановит выплаты до 21 августа из-за обновления программного обеспечения.