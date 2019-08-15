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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара до кінця 2019 року – прогноз банкірів

Банкіри вважають, що до кінця 2019 року не варто очікувати різкої девальвації гривні.

Гривня і долар

У серпні 2019 року вже не спостерігається властива цьому часу девальвація гривні, тому можна говорити про те, що і ослаблення національної валюти буде незначним – до 25,5-26,5 грн/дол.

Наразі курс зупинився на рівні 25-25,20 грн/дол, що є мінімальною позначкою за останні три роки.

– Цього року традиційний початок девальваційного тренду для гривні варто очікувати з невеликою затримкою – з початку жовтня, – вважає директор казначейства банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

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Якщо політична стабільність України збережеться восени, то курс гривні до кінця 2019 року має бути в районі 25,5-26,5 грн/дол.

За словами заступника голови правління Першого інвестиційного банку Владислава Кравця, змін курсу гривні не варто очікувати до формування нового складу уряду у вересні.

Старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик очікує, що курс може впасти до позначки 27,5 грн/дол до кінця 2019 року.

До слова, Фонд гарантування вкладів призупинить виплати до 21 серпня через оновлення програмного забезпечення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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