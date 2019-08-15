В Министерстве культуры Украины отвергают причастность к делу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака о вымогательстве крупной взятки.

В Минкульте сделали заявление в связи с задержанием Юрия Грымчака.

– Какие-либо обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманы и не базируются ни на одной из норм права, – отмечают в ведомстве.

Там заверяют, что не согласовывают проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах.

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– С 1 января 2019 года, со вступлением в силу изменений в действующее законодательство, на период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования какого-либо нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киева, – объяснили в министерстве.

Задержание Грымчака

Напомним, 14 августа в дом Юрия Грымчака СБУ и НАБУ нагрянули с обыском. Его и помощника задержали за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Минкульта для принятия заказных решений.