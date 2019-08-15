Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака 14 августа задержали за взятку сотрудники НАБУ и СБУ. Что известно о чиновнике – в материале Фактов ICTV.

Юрию Грымчаку – 53 года. Известный краинский политик, нардеп VI созыва, нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц родился в Донецке 30 октября 1965 года.

В 1987 году закончил Макеевский инженерно-строительный институт.

В 2002-м – Академию госуправления при президенте Украины, получил степень магистра государственного управления.

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Карьера:

С 1991-го по 1993-й возглавлял Центр научно-технического творчества молодежи Макеевского инженерно-строительного института.

1993-1997 гг. – директор ООО Грисо и ПМП Гранд.

В 1997-1998 годах был секретарем Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины.

В 1998-2001 гг. – заместитель председателя Кировского райсовета Макеевки.

С 2002-го по 2005-й – помощник-консультант народного депутата Юрия Луценко.

В 2005-2006 гг. – заместитель председателя Донецкой ОГА.

С 2007-го по 2012-й год – народный депутат от блока Наша Украина – Народная Самооборона, возглавлял подкомитет по вопросам депутатской этики.

На выборах 2012 года баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Батькивщины, но не прошел по списку.

25 октября 2016 года стал советником министра по временно оккупированных территорий.

10 марта 2017 года назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.

Фото: Радіо Свобода