Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака 14 августа задержали за взятку сотрудники НАБУ и СБУ. Что известно о чиновнике – в материале Фактов ICTV.
Юрию Грымчаку – 53 года. Известный краинский политик, нардеп VI созыва, нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц родился в Донецке 30 октября 1965 года.
В 1987 году закончил Макеевский инженерно-строительный институт.
В 2002-м – Академию госуправления при президенте Украины, получил степень магистра государственного управления.
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Карьера:
- С 1991-го по 1993-й возглавлял Центр научно-технического творчества молодежи Макеевского инженерно-строительного института.
- 1993-1997 гг. – директор ООО Грисо и ПМП Гранд.
- В 1997-1998 годах был секретарем Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины.
- В 1998-2001 гг. – заместитель председателя Кировского райсовета Макеевки.
- С 2002-го по 2005-й – помощник-консультант народного депутата Юрия Луценко.
- В 2005-2006 гг. – заместитель председателя Донецкой ОГА.
- С 2007-го по 2012-й год – народный депутат от блока Наша Украина – Народная Самооборона, возглавлял подкомитет по вопросам депутатской этики.
- На выборах 2012 года баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Батькивщины, но не прошел по списку.
- 25 октября 2016 года стал советником министра по временно оккупированных территорий.
- 10 марта 2017 года назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.
Фото: Радіо Свобода