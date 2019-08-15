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Факты / Украина

Юрий Грымчак: что известно о заместителе главы МинВОТ

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака 14 августа задержали за взятку сотрудники НАБУ и СБУ. Что известно о чиновнике – в материале  Фактов ICTV.

Гримчак

Юрию Грымчаку – 53 года. Известный краинский политик, нардеп VI созыва, нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц родился в Донецке 30 октября 1965 года.

В 1987 году закончил Макеевский инженерно-строительный институт.

В 2002-м – Академию госуправления при президенте Украины, получил степень магистра государственного управления.

Читайте: Стыдно за него! Луценко о задержании Грымчака

Карьера:

  • С 1991-го по 1993-й возглавлял Центр научно-технического творчества молодежи Макеевского инженерно-строительного института.
  • 1993-1997 гг. – директор ООО Грисо и ПМП Гранд.
  • В 1997-1998 годах был секретарем Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины.
  • В 1998-2001 гг. – заместитель председателя Кировского райсовета Макеевки.
  • С 2002-го по 2005-й – помощник-консультант народного депутата Юрия Луценко.
  • В 2005-2006 гг. – заместитель председателя Донецкой ОГА.
  • С 2007-го по 2012-й год – народный депутат от блока Наша Украина – Народная Самооборона, возглавлял подкомитет по вопросам депутатской этики.
  • На выборах 2012 года баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Батькивщины, но не прошел по списку.
  • 25 октября 2016 года стал советником министра по временно оккупированных территорий.
  • 10 марта 2017 года назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.

Фото: Радіо Свобода

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