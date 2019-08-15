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Факти / Україна

Мінкультури відкидає причетність до справи Гримчака

У Міністерстві культури України відкидають причетність до справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака щодо вимагання великого хабара.

Затримання Юрія Гричака

У Мінкульті зробили заяву у зв’язку із затриманням Юрія Гримчака.

– Будь-які звинувачення або підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень співробітниками Мінкультури безпідставні, надумані та не базуються на жодній з норм права, – зазначають у відомстві.

Там запевняють, що не погоджують проекти будівництва або реконструкції будівель в історично населених місцях.

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– З 1 січня 2019 року, з набуттям чинності змін до законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав узгодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, зокрема Києва, – пояснили в міністерстві.

Затримання Гримчака

Нагадаємо, 14 серпня у будинок Юрія Гримчака СБУ і НАБУ нагрянули з обшуком. Його і помічника затримали за вимагання хабара у розмірі $1,1 млн.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень.

Джерело: Мінкульт

Фото: СБУ

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