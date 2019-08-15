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Факты / Украина

Не связано с работой в МинВОТ: Тука про задержание Гримчака

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал задержание Юрия Грымчака.

Не связано с работой в МинВОТ: Тука про задержание Гримчака

У задержанного Юрия Грымчака не было помощников и он был задержан не за свою работу в Министерстве временно оккупированных территорий.

Об этом заявил замминстра министерства Георгий Тука.

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– Подавайте информацию корректно! 1. У Юрия Грымчака нет “помощников”. 2. И лицо, которое называют “помощником” вообще не является сотрудником МинВОТ. 3. Юрий Гримчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям, – отметил Тука.

Напомним, что вечером 14 августа сотрудники СБУ и НАБУ проводили обыски у Юрия Грымчака. Его задержали во время получения взятки.

Фото: УНИАН

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