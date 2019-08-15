Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував затримання Юрія Гримчака.

У затриманого Юрія Гримчака не було помічників, і він був затриманий не за свою роботу у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

Про це заявив Георгій Тука.

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– Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає “помічників”. 2. І особа, яку називають “помічником”, взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд і Мінкульт) і не має ніякого стосунку до його службових обов’язків, – зазначив Тука.

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня співробітники СБУ та НАБУ проводили обшуки у Юрія Гримчака. Його затримали під час отримання хабара.