У США вважають цікавою пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо розширення переговорів у нормандському форматі за рахунок Сполучених Штатів або Великобританії.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор запевнив, що така пропозиція вже розглядається.

– Зеленський пояснив: оскільки нормандський формат не має успіху, не привів до якихось результатів, то він пропонує запросити американців або, наприклад, британців приєднатися. Ми вважаємо, що це цікава пропозиція, – зазначив американський дипломат.

Водночас, за його словами, необхідна позиція всіх учасників переговорів у нормандському форматі.

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Тейлор додав, що переговори з цього приводу вже проводить спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер.

Нанадаємо, Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови 7 серпня домовилися про можливу зустріч лідерів нормандської четвірки.

Джерело: ЄП

Фото: посольство США в Україні