Факт передачи $480 тис. заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не зафиксирован, вместо них обнаружили календарики, уверяет адвокат Татьяна Матяш.

Адвокат Юрия Гримчака Татьяна Матяш заявила, что во время задержания у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий при нем были только его собственные средства, а те полмиллиона долларов, о которых рассказывают – просто календарики.

Она также отметила, что следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого, но предоставили протокол.

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Матяш зачитала документ:

– Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев – Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий.

На данный момент неизвестно, где конкретно находится Грымчак.

Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.