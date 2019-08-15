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Факты / Украина

У Грымчака вместо $480 тис. нашли календарики – адвокат

Факт передачи $480 тис. заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не зафиксирован, вместо них обнаружили календарики, уверяет адвокат Татьяна Матяш.

Обшуки у Гримчака

Адвокат Юрия Гримчака Татьяна Матяш заявила, что во время задержания у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий при  нем были только его собственные средства, а те полмиллиона долларов, о которых рассказывают – просто календарики.

Она также отметила, что следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого, но предоставили протокол.

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Матяш зачитала документ:

– Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев – Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий.

На данный момент неизвестно, где конкретно находится Грымчак.

Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.

Источник: 112 Украина

Фото: СБУ

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