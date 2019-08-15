Факт передачі $480 тис. заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку не було зафіксовано, замість них виявили календарики, запевняє адвокат Тетяна Матяш.

Адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що під час затримання у заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій при ньому були лише його власні кошти, а ті півмільйона доларів, про які розповідають – просто календарики.

Вона також зазначила, що слідство не пояснювало, за що конкретно затримали підозрюваного, але надали протокол.

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Матяш зачитала документ:

– Факт скоєння 25.12.2013 року на автодорозі Київ – Харків замаху на вбивство з корисливих мотивів на замовлення за попередньою змовою групою осіб Чорновіл Т. М., а також за фактом вчинення службовими особами Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб з корисливих мотивів навмисних дій.

На даний момент невідомо, де саме знаходиться Гримчак.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня Юрія Гримчака затримали співробітники НАБУ і СБУ під час отримання хабара в розмірі $480 тис.