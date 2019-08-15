Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака 14 серпня затримали за хабар співробітники НАБУ і СБУ. Що відомо про чиновника – в матеріалі Фактів ICTV.
Юрію Гримчаку – 53 роки. Відомий країнський політик, нардеп VI скликання, нинішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб народився в Донецьку 30 жовтня 1965 року.
У 1987 році закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут.
У 2002-му – Академію держуправління при президенті України, отримав ступінь магістра державного управління.
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Кар’єра:
- З 1991-го до 1993-го очолював Центр науково-технічної творчості молоді Макіївського інженерно-будівельного інституту.
- 1993-1997 рр. – директор ТОВ Грісо і ПМП Гранд.
- У 1997-1998 роках був секретарем Макіївського міського комітету Соціалістичної партії України.
- У 1998-2001 рр. – заступник голови Кіровської райради Макіївки.
- З 2002-го по 2005-й – помічник-консультант народного депутата Юрія Луценка.
- У 2005-2006 рр. – заступник голови Донецької ОДА.
- З 2007-го по 2012-й рік – народний депутат від блоку Наша Україна – Народна Самооборона, очолював підкомітет з питань депутатської етики.
- На виборах 2012 року балотувався до Верховної Ради VII скликання від Батьківщини, але не пройшов за списком.
- 25 жовтня 2016 року став радником міністра з тимчасово окупованих територій.
- 10 березня 2017 року призначений заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, ввечері 14 серпня Юрія Гримчака затрималиспівробітники НАБУ і СБУ під час отримання хабара в розмірі $480 тис.
Фото: Радіо Свобода