Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака 14 серпня затримали за хабар співробітники НАБУ і СБУ. Що відомо про чиновника – в матеріалі Фактів ICTV.

Юрію Гримчаку – 53 роки. Відомий країнський політик, нардеп VI скликання, нинішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб народився в Донецьку 30 жовтня 1965 року.

У 1987 році закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут.

У 2002-му – Академію держуправління при президенті України, отримав ступінь магістра державного управління.

Читайте: Соромно за нього! Луценко про затримання Гримчака

Кар’єра:

З 1991-го до 1993-го очолював Центр науково-технічної творчості молоді Макіївського інженерно-будівельного інституту.

1993-1997 рр. – директор ТОВ Грісо і ПМП Гранд.

У 1997-1998 роках був секретарем Макіївського міського комітету Соціалістичної партії України.

У 1998-2001 рр. – заступник голови Кіровської райради Макіївки.

З 2002-го по 2005-й – помічник-консультант народного депутата Юрія Луценка.

У 2005-2006 рр. – заступник голови Донецької ОДА.

З 2007-го по 2012-й рік – народний депутат від блоку Наша Україна – Народна Самооборона, очолював підкомітет з питань депутатської етики.

На виборах 2012 року балотувався до Верховної Ради VII скликання від Батьківщини, але не пройшов за списком.

25 жовтня 2016 року став радником міністра з тимчасово окупованих територій.

10 березня 2017 року призначений заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня Юрія Гримчака затрималиспівробітники НАБУ і СБУ під час отримання хабара в розмірі $480 тис.

Фото: Радіо Свобода