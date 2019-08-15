Вечером 14 августа задержали заместителя министра МинВОТ Юрия Грымчака. Что известно об этом деле, версии и сколько грозит чиновнику – далее в материале.

Юрия Грымчука задержали вчера вечером – он погорел на взятке. В его доме проводили обыски сотрудники СБУ и НАБУ.

Что произошло

В дом Юрия Грымчака СБУ и НАБУ нагрянули с обыском. Чиновника и его так называемого помощника задержали за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

По информации Нацбюро, их задержали “на горячем” при получении части средств в размере $480 тыс.

Кроме того, сообщения о задержании “помощника замминистра” не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности “помощник заместителя министра”.

Версии задержания Грымчака

Существует несколько версий задержания Грымчака. Одни из них, что оно не связно с деятельностью МинВОТ и исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.

Согласно другой версии, заместитель министра МинВОТ требовал взятку за влияние на решение судов.

– НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений, – написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Также сообщается, что он требовал взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц Киевской горгосадминистрации.

В Министерстве культуры Украины отвергает какую-либо свою причастность к истории с вымогательством взятки со стороны Грымчака.

– Какие-либо обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманы и не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве, – говорится в сообщении Минкульта.

Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.НЕТ, Гримчак использовал свои связи с руководством другого министерства – Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

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Декларация Грымчака

В декларации о доходах за 2019 год Юрий Гримчак указал, что его семья владеет только одним объектом недвижимости – квартирой в Киеве площадью 66,6 кв. м. Она записана на его жену Юлию.

Ее стоимость 303 тыс. грн.

Также в декларации указаны часы Breguet и Vacheron Constantin, стоимость которых не указывается.

За последний год в должности он получил почти 558 тыс. грн. Он владеет активами в размере $45 тыс. Также в декларации указано, что в 2018 году он получил кредит 206 тыс. грн.

На сколько могут посадить Грымчука

Грымчака подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УКУ – Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи – от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал задержание Грымчука.