Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника затримали через заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Слідство у справі Юрія Гримчака встановило, що представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра повідомив про проблему, вирішити яку потрібно було через суд.

Юрій Гримчак повідомив, що за грошову винагороду у розмірі $100 тис. зможе забезпечити ухвалення необхідного судового рішення. Він нібито мав звернутися до заступника генпрокурора, щоб вплинути на голову Касаційного цивільного суду.

Суму винагороди зменшили до $80 тис. Після одержання $50 тис. заступник міністра та його помічник розподілили гроші між собою. Другу частину у розмірі $30 тис. їм передали 14 серпня.

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Крім того, потрібно було вирішити ще одне питання – отримати дозвіл на будівництво у Києві на території земельних ділянок, які належать до пам’яток культурної спадщини.

Заступник міністра Юрій Гримчак запропонував вирішити цю проблему за грошову винагороду у розмірі $1 млн.

Після одержання частини коштів у сумі $450 тис. та $30 тис. від представників ТОВ було затримано заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, а також його помічника.

Раніше Факти ICTV писали про те, чому затримали Юрія Гримчака та хто стане наступним.