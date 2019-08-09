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Факты / Происшествия

В Киеве посетители ресторана устроили драку на ножах и вилках – есть раненные

В одном из ресторанов Киева произошла потасовка между компаниями, которые отдыхали в заведении.

Драка в ресторане Киева

Администрация одного из ресторанов Киева, который находится на бульваре Леси Украинки, сообщила в полицию о драке в заведении.

Правоохранители установили, что между жителями столицы и иностранцами возник конфликт, который вскоре перерос в драку с поножовщиной. Ее участники использовали ножи и вилки.

В результате происшествия двое человек в возрасте 30 и 27 лет получили ножевые ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице.

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Трех иностранцев 1992 и 1997 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, задержали полицейские.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Наказание за соответствующее преступление предусматривает до семи лет лишения свободы.

К слову, в Киеве райотделе полиции ромы избили правоохранителей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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