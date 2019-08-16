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Факти / Україна

Бійка депутатів і труна під дверима: сутичка в Одеській облраді

В Одесі засідання облради почалося з бійки. А під будівлею проходить відразу кілька акцій протесту.

Бійка депутатів і труна під дверима: сутичка в Одеській облраді

Засідання Одеської облради, на якому повинні обрати нового голову зборів – замість Анатолія Урбанського, почалося зі скандалу. Там побилися депутати.

Конфлікт виник на грунті звинувачень депутатів з фракцій БПП і Оппоблок мало не у змові. Депутат і заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Свічинській закликав блокувати трибуну. Його підтримали інші депутати.

У результаті зламали мікрофон Урбанського і відібрали карту.

Намагаються відновити сесію. Проте конфлікт переріс у справжню бійку. До зали зайшла поліція. Оголошено перерву.

Обережно – нецензурна лексика!

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Також під облрадою проходить кілька акцій протесту.

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Активісти принесли до головного входу труну з похоронними вінками, на яких написані назви трас: Одеса-Київ, Одеса-Миколаїв.

Ще одна акція проходить проти можливого обрання головою Одеської обласної ради Віталія Саутенкова (фракція Опозиційний блок). Він відомий своєю проросійською позицією і не може очолювати обласну раду. Біля облради зібралися представники різних проукраїнських організацій, журналісти, працівники сфери культури та ін. Присутні тримають плакати “Ні сепаратизму”, “Ні ОНР” тощо.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чому депутати махають кулаками та як із цим боротися.

Фото: Пушкинская

Джерело: Думская

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