Суд взяв під варту на два місяці заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з правом застави у розмірі 6 млн грн.

Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід заступнику міністра з питань окупованих територій України Юрію Гримчаку у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців – до 15 жовтня з альтернативою застави в розмірі 6 млн грн.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що суддя Наталія Лямзіна під час оголошення запобіжного заходу назвала Гримчака Юрієм Михайловичем, хоча по-батькові її підзахисного – Миколайович.

Тому, на її думку, суд призначив арешт іншому Гримчаку. Відповідно її підзахисному запобіжний захід не оголосили.

Пізніше стало відомо, що і в клопотанні прокуратури присутня аналогічна помилка.

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Юрій Гримчак повідомив, що не планує нікуди тікати та виконуватиме всі вимоги слідства.

Я не збираюся нікуди тікати, ховатися від прокурорів і слідчих, тому що я не бачу в цьому сенсу. Я готовий гарантувати, що виконуватиму всі вимоги слідства. Я готовий захищати себе всіма законними засобами.

Адвокат наполягає на тому, що для виправлення технічних помилок у рішенні суду потрібно проводити нове судове засідання.

До слова, раніше Факти ICTV публікували коротку біографію Юрія Гримчака.