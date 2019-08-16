Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха, который находился в российской колонии №4 города Торжок, перевезли в Москву.

– Его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако не понятно, какой именно. Либо это Лефортово, либо это Бутырка. Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо.

Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор, – сообщила его адвокат Ольга Динзе.