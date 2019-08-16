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Факты / Украина

Украинского политзаключенного Балуха перевезли в Москву

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевозят в московское СИЗО.

Украинского политзаключенного Балуха перевезли в Москву

Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха, который находился в российской колонии №4 города Торжок, перевезли в Москву.

– Его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако не понятно, какой именно. Либо это Лефортово, либо это Бутырка. Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо.

Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор, – сообщила его адвокат Ольга Динзе.

Кроме того, причины, по которым Балуха вывезли в Москву неизвестны.

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В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области отказались комментировать ситуацию.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Балух прекратил голодовку поскольку его требование удовлетворили.

Источник: Крым. Реалии

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